Первый ускоренный поезд "Таврия" отправился из Москвы в Симферополь

Состоялся первый рейс ускоренного поезда "Таврия" из Москвы в Крым Первый ускоренный поезд "Таврия" отправился из Москвы в Симферополь

Москва28 апр Вести.Из Москвы стартовал первый рейс ускоренного поезда "Таврия". Об этом сообщает РИА Новости.

Пассажирский поезд №17/18 следует по маршруту Москва – Симферополь. Его первая остановка будет в Керчи, до которой он сможет доезжать всего за сутки.

Первый рейс ускоренного пассажирского поезда "Таврия" №17/18 в Симферополь отправился с Казанского вокзала в Москве говорится в публикации

Весь путь от столицы до Симферополя займет 29 часов 40 минут. Обратный путь будет еще быстрее – 29 часов 14 минут.

До конца мая маршрут будет курсировать ежедневно, уточняет агентство. После поезд будет ходить три раза в четыре дня. Маршрут проходит через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону. Поезд состоит из 18 вагонов, среди которых 13 купейных, один СВ, один вагон с купе для маломобильных пассажиров, два плацкартных и новый вагон-ресторан. В каждом из них есть душ.