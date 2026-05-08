"Аэрофлот" сообщил о возобновлении выполнения рейсов в аэропорты юга России

"Аэрофлот" возобновляет выполнение рейсов в аэропорты юга России "Аэрофлот" сообщил о возобновлении выполнения рейсов в аэропорты юга России

Москва8 мая Вести."Аэрофлот" поэтапно возобновляет выполнение рейсов в аэропорты юга России. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Незадолго до этого пресс-служба Росавиации объявила о готовности Госкорпорации по ОрВД к обслуживанию рейсов в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минвод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.

В связи с принятым решением о готовности Госкорпорации ОрВД к обслуживанию рейсов в аэропортах юга России, Аэрофлот поэтапно приступает к выполнению рейсов на данных направлениях. После 16:00 мск авиакомпания планирует обеспечить выполнение рейсов … с учетом временных ограничений на вылет и прилет, действующих в отдельных аэропортах говорится в сообщении, опубликованном в канале "Аэрофлота" в мессенджере MAX

Пассажиров призвали перед выездом в воздушные гавани проверять статус рейса на онлайн-табло и сайте авиаперефозчика.