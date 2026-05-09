Авиакомпании начали выполнять часть международных рейсов через юг РФ

Москва9 мая Вести.Российские авиаперевозчики возобновили международные рейсы через ростовскую зону управления полетами. Об этом сообщили в Минтрансе.

Накануне работа 13 аэропортов в южных регионах была приостановлена из-за попадания украинского БПЛА в административное здание филиала "Аэронавигация Юга России" в Ростове-на-Дону. К вечеру 8 мая авиасообщение на южном направлении было частично возобновлено.

Часть международных рейсов российских перевозчиков вновь выполняется через Ростовскую зону управления воздушным движением, что позволяет сократить время на перелет и сэкономить топливо сказано в сообщении Минтранса

Там также отметили, что с начала 9 мая было выполнено более 300 рейсов и перевезено 43 тысячи пассажиров.