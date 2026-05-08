Более 7 тыс. пассажиров перевезено между аэропортами юга и другими регионами РФ Минтранс: все аэропорты юга России работают штатно

Москва8 мая Вести.Все аэропорты юга России, ранее приостановившие работу из-за действовавших днем 8 мая ограничений, функционируют в плановом режиме, сформированное до конца суток расписание полностью выполняется. Об этом сообщили в Минтрансе.

По состоянию на 20.00 мск перевезено уже более 7,1 тысячи пассажиров на 55 рейсах.

Транспортная система страны работает в едином контуре: помимо авиации для перевозки граждан задействованы дополнительные возможности железнодорожного и автомобильного сообщения. РЖД реализовали 10 тыс. дополнительных билетов на поезда говорится в сообщении

Отмечается, что для удовлетворения выросшего спроса авиакомпании выполняют рейсы на широкофюзеляжных самолетах.

В Минтрансе добавили, что ключевая задача – восстановить интенсивность полетов на прежнем уровне в течение трех дней. В ближайшее время в координации с Росавиацией будет сформировано расписание полетов на следующие сутки.