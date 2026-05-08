Южные аэропорты могут возобновить работу до 12 мая

Москва8 мая Вести.Выпущенное ранее Росавиацией извещение (НОТАМ) о приостановке полетов в южные аэропорты России до 12 мая, может быть пересмотрено в сторону сокращения срока. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Ожидаем в ближайшее время завершения специалистами "Госкорпорации по ОрВД" анализа технологических мощностей инфраструктуры управления воздушным движением сообщили в Минтрансе

Как сообщалось, 13 аэропортов приостановили работу из-за попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигации Юга России" в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением.

Так, приостановка коснулась аэропортов Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Геленджика, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.

Как заявляли в Минтрансе, решение о сроках возобновления авиарейсов в их направлении будет принято в ближайшее время.