ВСУ нанесли удар по зданию центра "Аэронавигации" в Ростове-на-Дону

Работу 13 аэропортов РФ корректируют из-за удара БПЛА по зданию "Аэронавигации" ВСУ нанесли удар по зданию центра "Аэронавигации" в Ростове-на-Дону

Москва8 мая Вести.Из-за попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигация Юга России" временно приостановлена работа 13 аэропортов, сообщает Минтранс РФ.

В настоящее время идет анализ работоспособности оборудования. Персонал находится в безопасности.

В этой связи корректируются технологии управления воздушным движением на Юге России. Минтранс России и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание. говорится в сообщении

Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

Дополнительная информация о работе аэропортов появится в 11.00 по московскому времени.