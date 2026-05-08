Москва8 маяВести.Из-за попадания БПЛА в здание филиала "Аэронавигация Юга России" временно приостановлена работа 13 аэропортов, сообщает Минтранс РФ.
В настоящее время идет анализ работоспособности оборудования. Персонал находится в безопасности.
В этой связи корректируются технологии управления воздушным движением на Юге России. Минтранс России и Росавиация вместе с авиакомпаниями и аэропортами корректируют расписание.говорится в сообщении
Временно приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.
Дополнительная информация о работе аэропортов появится в 11.00 по московскому времени.