Семь аэропортов в России приостановили полеты в целях безопасности Росавиация временно запретила полеты в семи аэропортах

Москва12 июл Вести.Росавиация сообщила о введении усиленных мер безопасности в аэропортах семи городов. Как следует из сообщения пресс-службы ведомства, временно закрыты воздушных гавани Казани, Бугульмы, Нижнекамска, Калуги, Самары, Ульяновска и Ярославля.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточняется в официальном канале "Говорит Росавиация" в мессенджере MAX

Ранее 12 июля воздушная тревога из-за опасности атаки БПЛА была объявлена в нескольких регионах России, включая Татарстан, Ульяновскую и Самарскую области.