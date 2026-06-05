Еще четыре аэропорта приостановили авиасообщение Аэропорты Казани, Нижнекамска, Чебоксар и Оренбурга временно прекратили работу

Москва5 июн Вести.В аэропортах Казани, Нижнекамска, Чебоксар и Оренбурга в целях безопасности временно приостановлено обслуживанием авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов уточняется в официальном канале пресс-службы ведомства "Говорит Росавиация" в мессенджере MAX

Ранее ночью 5 июня аналогичные меры безопасности были введены в аэропортах Калуги, Самары, Саратова, Пензы и Бугульмы. В нескольких регионах, где приостановили работу воздушные гавани, объявлена воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотников.