Москва5 июнВести.В аэропортах Казани, Нижнекамска, Чебоксар и Оренбурга в целях безопасности временно приостановлено обслуживанием авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовуточняется в официальном канале пресс-службы ведомства "Говорит Росавиация" в мессенджере MAX
Ранее ночью 5 июня аналогичные меры безопасности были введены в аэропортах Калуги, Самары, Саратова, Пензы и Бугульмы. В нескольких регионах, где приостановили работу воздушные гавани, объявлена воздушная тревога в связи с опасностью атаки украинских беспилотников.