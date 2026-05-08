Песков переадресовал в Минтранс вопрос о последствиях закрытия неба на юге РФ Песков: оценкой последствий ограничений в небе на юге РФ занимается Минтранс

Москва8 мая Вести.Оценкой последствий ограничений в воздушном пространстве на юге страны занимается не Кремль, а Министерство транспорта РФ. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Во время беседы с журналистами он объяснил, будут ли предусмотрены специальные меры поддержки авиакомпаний в том случае, если ограничения продлят до 12 мая.

В Кремле не могут оценивать эту ситуацию, эту ситуацию могут оценивать только в правительстве, а именно – в Минтрансе ответил на соответствующий вопрос Песков

Ранее работа 13 российских аэропортов была временно приостановлена. В число закрытых вошли аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.