Москва8 маяВести.Оценкой последствий ограничений в воздушном пространстве на юге страны занимается не Кремль, а Министерство транспорта РФ. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во время беседы с журналистами он объяснил, будут ли предусмотрены специальные меры поддержки авиакомпаний в том случае, если ограничения продлят до 12 мая.
В Кремле не могут оценивать эту ситуацию, эту ситуацию могут оценивать только в правительстве, а именно – в Минтрансеответил на соответствующий вопрос Песков
Ранее работа 13 российских аэропортов была временно приостановлена. В число закрытых вошли аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.