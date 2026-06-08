Москва8 июнВести.Движение пассажирских поездов по Крыму приостановлено, пассажиры эвакуированы после атаки беспилотника на поезд Москва-Симферополь, сообщила пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" в Telegram-канале.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара беспилотника по пассажирскому поезду погиб помощник машиниста, машинист ранен, пассажиры не пострадали.
Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированынаписали в сообщении
На данный момент остановлено 11 поездов.