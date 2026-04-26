Пассажиры поезд Москва – Севастополь прибыли на станцию назначения Пассажиры задержавшегося поезда Москва-Севастополь прибыли на станцию назначения

Москва26 апр Вести.Поезд №92 Москва – Севастополь прибыл на станцию назначения. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Также из Инкермана в Севастополь доставлены пассажиры петербургского поезда №7.

Поезд №92 Москва - Севастополь, следовавший с задержкой на один час, а также пассажиры поезда №7 Санкт-Петербург – Севастополь, которые ехали от станции Инкерман на автобусе, прибыли в Севастополь говорится в сообщении

Два поезда из Севастополя в Москву и Петербург отправятся по расписанию. В случае изменения времени отправления или маршрута поездов пассажирам сообщат дополнительно, добавили в ГСЭ.

Ранее стало известно, что в результате ночной массированной атаки БПЛА на Севастополь была повреждена контактная сеть на железной дороге. В результате движение поездов на участке Инкерман-1 – Севастополь было приостановлено.