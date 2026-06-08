МИД: все причастные к атаке на поезда в Крыму получат неотвратимое наказание

В МИД пообещали наказать всех причастных к атаке на поезда в Крыму МИД: все причастные к атаке на поезда в Крыму получат неотвратимое наказание

Москва8 июн Вести.Все виновные и причастные к атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поезда в Крыму будут установлены и получат неотвратимое наказание, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий дипломата опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Решительно осуждаем данные военные преступления. Все виновные и причастные к ним лица будут установлены и получат неотвратимое и справедливое наказание говорится в комментарии Марии Захаровой

Москва призывает суверенные страны, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить атаки украинских боевиков на поезда в Крыму, заявила ранее дипломат.

В ночь на 8 июня украинский дрон атаковал в Крыму пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Симферополь. В результате атаки погиб помощник машиниста, машинист ранен, пассажиры не пострадали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку преступным действием киевского режима.