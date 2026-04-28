Москва28 апр Вести.Европа всегда исходила из того, что она - центр вселенной, которая управляет международной политикой и определяет, кому жить, а кому умирать, поэтому судьба Украины сегодня находится именно в ее руках. Об этом заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ по военным преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Пока Украина представляет собой ценный ресурс для ослабления России, Европа готова инвестировать в нее значительные средства – 90 миллиардов евро и поставки вооружений. Этот временный альянс подкрепляется активным развитием европейской военно-промышленной базы, что может свидетельствовать о долгосрочной стратегии Европы по укреплению своей обороноспособности, готовясь к будущему противостоянию с Россией.

Они [европейцы] будут нанимать кого угодно, они будут использовать возможности кого угодно для того, чтобы оставаться и быть центром мира, который собирает деньги, который управляет международной политикой, который определяет, кому жить, а кому умирать. И в данном случае, состояние Украины находится именно в их руках. В частности, британцы определяют, жить Украине или не жить. Точнее, не так: они определяют, сколько ей жить - сколько времени ей останется, сопоставляя это с возможностями ВПК европейских концернов. Вот сколько им нужно времени, это время Украина будет жить. Поэтому на это время мы дадим ей 90 млрд. евро, на это время мы дадим какое-то вооружение, пока мы не перестроим наши "Фольксвагены", которые работали на третий рейх, они должны работать и на четвертый рейх заявил Мирошник

А пока, добавил Мирошник, Европа будет использовать Украину: утилизировать население, использовать территорию для ведения военных действий и апробирования своего вооружения, предлагая Украине "гостевой брак" вместо законного членства в Евросоюзе.