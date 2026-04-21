Москва21 апр Вести.На сегодняшний день именно Европа - самый яростный враг РФ. Об этом заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, Киев - лишь инструмент Евросоюза в борьбе с Россией.

Украина - это интерфейс, Украина - это выкормыш Европы... На сегодняшний день Европа - самый рьяный, самый кровожадный наш противник сказал Мирошник

Он подчеркнул: среди стран, выдвигающих те или иные предложения по мирному урегулированию украинского конфликта, нет европейских партнеров Киева.

Американцы предлагают, нравится или не нравится - неважно, но предлагают варианты урегулирования. Индия и Бразилия предлагают, Китай предлагает, Турция предлагает. Кто единственный не предлагает? Европа. Европа не собирается ничего предлагать. У Европы один-единственный подход - капитуляция России, репарации, раздел страны, а значит, полное банкротство, победа до последнего конца за счет использования украинцев заявил Мирошник

Ранее он назвал серьезной недоработкой РФ возможность Киева принимать гостей с Запада, ведь они посещают Украину, чтобы показать недоброжелательное отношение к Москве.