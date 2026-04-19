Москва19 апр Вести.Возможность Киева принимать гостей с Запада – серьезная недоработка России, ведь они посещают страну, чтобы показать недоброжелательное отношение к Москве. Такое мнение озвучил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью "Соловьёв Live", сообщает ИС "Вести".

Накануне король Швеции Карл XVI Густав и глава МИД страны Мария Мальмер Стенергард прибыли на Украину. Встреча состоялась во Львове. Мирошник считает, что Киев – "столица бандформирования" – не должен быть открытым для приема такого рода гостей.

Сам факт вот этих поездок на территорию [Украины] – это все-таки наша недоработка… Никто из них не едет туда защищать русских женщин, которые гибнут в ходе обстрелов украинской стороной в Белгородской области. Они едут туда совершенно за другим: едут прикоснуться к этой радикализации, продемонстрировать свою приверженность подготовке к войне с Россией заявил Мирошник

Ранее Мирошник оценил перспективы прямых переговоров между Москвой и Киевом.