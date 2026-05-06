Мирошник: действия Украины показывают, что она как обезьяна с гранатой

Мирошник сравнил киевский режим с обезьяной с гранатой Мирошник: действия Украины показывают, что она как обезьяна с гранатой

Москва6 мая Вести.Попытки Украины привлечь к себе внимание угрозами, а также ее непредсказуемое поведение напоминают поведение обезьяны с гранатой. Такое мнение ИС "Вести" озвучил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он добавил, что действия Украины не могут предугадать даже ее спонсоры.

Все время пытаться дополнительными выпадами привлекать внимание к судьбе ЗАЭС, угрожать показывает, что Украина является такой обезьяной с гранатой. Когда даже ее непосредственные спонсоры не знают, в какую сторону в какой момент она может побежать и какие последствия от такого рода действий могут быть рассказал Мирошник

Ранее он заявил, что обвинения Киева в якобы нарушении Россией режима прекращения огня являются необоснованными, поскольку сама Украина атакует российские города во время так называемого перемирия.