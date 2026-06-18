Мирошник: свои военные преступления Киев называет "ассиметричными ответами" Мирошник: военные преступления в версии Киева звучат как "асимметричные ответы"

Москва18 июн Вести.Военные преступления в версии киевского режима звучат как "асимметричные ответы". Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

К террористическим методам, понятное дело, мы в первую очередь относим серьезные преступления, которые являются военными преступлениями. Это убийство, это покушение на убийство гражданского населения, это атаки по гражданским объектам. В украинской версии это звучит как дип-страйки, как миддл-страйки, асимметричные ответы сказал Мирошник

Он отметил, что такой лексикой Киев пытается скрыть откровенное нарушение норм международного гуманитарного права.