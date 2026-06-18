Москва18 июнВести.Военные преступления в версии киевского режима звучат как "асимметричные ответы". Об этом ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
К террористическим методам, понятное дело, мы в первую очередь относим серьезные преступления, которые являются военными преступлениями. Это убийство, это покушение на убийство гражданского населения, это атаки по гражданским объектам. В украинской версии это звучит как дип-страйки, как миддл-страйки, асимметричные ответысказал Мирошник
Он отметил, что такой лексикой Киев пытается скрыть откровенное нарушение норм международного гуманитарного права.