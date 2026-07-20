Москва20 июлВести.Российская армия ответит западным странам, которые уже не скрывают, что поставляют военную помощь Украине, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".
Они наглеют. Раньше аналогичные поставки велись, но велись как-то скрытно, не показывая украинскую привязку… Сейчас создание якобы совместных предприятий с Украиной – это демонстрация того, что европейские производители прямо втянуты в цепочку поставокподчеркнул Родион Мирошник
Он указал на то, что западные страны, став прямыми соучастниками военных преступлений киевского режима, с точки зрения международного права могут рассматриваться как военные цели для российской армии.
Западники не скрывают и, по сути дела, создают вызов. Они считают: так как, русские не будут бить по Европе, поэтому они, прикрываясь псевдотрадициями, международным правом или политическими положениями, будут размещать это все под Мюнхеном, на территории Великобритании, Италии, ряда североевропейских государств. Это настойчивый вызов и провокация, на которую в какой-то момент, я думаю, ответ-то будетсказал посол