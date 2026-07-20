Запад рискует получить ответ от ВС РФ за военную помощь Киеву Мирошник: ВС РФ ответят на выходку Запада, который не скрывает помощь Киеву

Москва20 июл Вести.Российская армия ответит западным странам, которые уже не скрывают, что поставляют военную помощь Украине, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью ИС "Вести".

Они наглеют. Раньше аналогичные поставки велись, но велись как-то скрытно, не показывая украинскую привязку… Сейчас создание якобы совместных предприятий с Украиной – это демонстрация того, что европейские производители прямо втянуты в цепочку поставок подчеркнул Родион Мирошник

Он указал на то, что западные страны, став прямыми соучастниками военных преступлений киевского режима, с точки зрения международного права могут рассматриваться как военные цели для российской армии.