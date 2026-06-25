Москва25 июнВести.Ведение Украиной боевых действий более чем на 80% финансируется за счет зарубежной помощи. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме.
Все военные действия этого государства (Украины - прим. ред.) финансируются более чем на 80% из-за рубежасказал Мирошник
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой украинских властей, то сейчас на Западе все чаще звучат заявления о необходимости подготовки к потенциальному конфликту с Россией.