Эксперт назвал главную цель Зеленского и его окружения на Украине Мирошник: главная цель Зеленского и его окружения на Украине – распил денег

Москва27 мая Вести.Украина получает огромные средства от иностранных государств, которые делятся между главой киевского режима Владимиром Зеленским и его окружением, заявил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он обратил внимание на то, что жесткой отчетности за финансы, направленные на Украину, нет.

Зеленский, его окружение, его ближайший круг людей, которые работают вместе с ним, главной своей целью ставят распил денег. И в данном случае Украина получает огромные, колоссальные суммы в виде иностранной помощи и, как правило, они не сопровождаются очень жесткой системой отчетности, проверок, аудита и всего прочего сказал Родион Мирошник

Также, по мнению Родиона Мирошника, есть договоренность с внешними странами, которые претендуют на определенную долю от поступающих средств.