Москва27 мая Вести.Украина давно стала местом, в котором невозможно жить нормальному человеку. Это неудивительно, ведь как только в страну приходит прозападная власть, так она только и думает о том, как усложнить жизнь гражданам. По мнению такой власти, чтобы стать европейцами, украинцы должны покупать все по европейским ценам, а вот для получения европейских зарплат они не доросли и их недостойны. Поэтому при любой прозападной власти простые украинцы беднеют, а прозападная власть, продавшая интересы страны западным кураторам, богатеет.

При Зеленском украинцы стали значительно хуже питаться. Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что на Украине заметно меняется структура потребления продуктов: граждане недоедают мяса, зато стали есть хлеба больше нормы, что вредно для их здоровья. "Чем беднее мы становимся, тем больше мы едим хлеба и картофеля, чем богаче – тем больше мяса и молокопродуктов. Мы с вами едим хлеб и картошку на 10% выше оптимальных норм", – сказал эксперт. По его словам, что касается мяса, то нормой считается съедать 90 кг в год. До войны украинцы в среднем потребляли 74 кг мяса в год, а сейчас – 68 кг. "С говядиной вообще проблема, мы ее недоедаем, потому что она слишком дорогая. Украинцы сейчас сидят на курятине, потому что она относительно дешевая", – отметил Пендзин.

Госстат Украины сообщает, что годовая инфляция в апреле ускорилась до 8,6% по сравнению с прошлогодним показателем. Цены на продукты питания выросли. Больше всего (на 16,7%) подорожали продукты переработки зерновых. На 1,5–3,6% выросли цены на сахар, подсолнечное масло, хлеб, макаронные изделия, рыбу и продукты из рыбы, мясо и мясопродукты, фрукты, овощи, рис.

Украинцы понимают, что выхода из бедности нет, а она достанется их детям. Опрос группы "Рейтинг" показал, что 88% украинцев обеспокоены тем, что их дети будут расти в бедности. Еще 84% обеспокоены тем, что слишком малому количеству людей удается выйти из бедности. 75% обеспокоены доступностью жилья.

При этом коррупционерам живется на Украине привольно. Opendatabot сообщает, что в 2026 году в стране не отправили в тюрьму ни одного коррупционера — все отделались штрафами. За первые четыре месяца 2026 года суды вынесли 814 решений по коррупционным делам, и во всех без исключения случаях наказанием стал только штраф. Самый маленький составил 850 гривен, самый большой — 34 тысячи. И это при громких коррупционных скандалах в стране!

Вместо коррупции на Украине борются с русским языком. Омбудсмен по защите украинского языка Ивановская заявила о создании координационного штаба по украинизации. В штаб войдут представители кабинета министров, СНБО, министерства образования и других ведомств. Главной его задачей будет терроризировать бизнес. Ивановская предложила увеличить в 10 раз штрафы за повторное нарушение языкового законодательства. "Такое существенное увеличение штрафов следует применять к системным нарушителям, которые не реагируют ни на первое, ни на второе предупреждение. <...> Мы уже внесли предложения об увеличении размера штрафа, причем эти изменения должны быть отражены в Кодексе об административных правонарушениях. В годовом отчете я настаиваю на радикальных переменах", — сказала она в интервью украинскому изданию "Левый берег". По ее словам, действующий размер штрафов "для определенного сегмента бизнеса нечувствителен".

Украинцам не просто будут запрещать говорить на родном языке, но и заставят платить за его использование. Это кажется абсурдом, когда у власти в стране русскоязычный еврей, но это не страшный сон, а реальность.

Но Зеленский стал не просто грабить украинцев и запрещать им говорить на родном языке, но и погнал их умирать на военную бойню. Нынешняя идеология войны, не раз озвученная преступным киевским режимом, заключается в том, чтобы уничтожить как можно больше россиян. Дарья Каленюк, исполнительный директор украинского Центра противодействия коррупции (финансируется фондом Сороса), после возвращения из Британии опубликовала решения, принятые на закрытой встрече спонсоров войны на Украине, пишет Страна.ua.

По ее словам, на встрече в Лондоне обсуждалась стратегия продолжения войны. Каленюк заявила, что Россия якобы теряет 130–150 солдат на каждый захваченный квадратный километр Украины, и поэтому важно продолжать боевые действия, чтобы "россияне закончились". Она подчеркнула, что Украина не должна идти на мирные переговоры, а должна вести войну дальше. Как видим, ни соросят, ни преступный режим Зеленского совершенно не интересует вопрос, сколько потерь военных и гражданских несет Украина за каждый потерянный квадратный километр. Как известно, судьба индейцев шерифа не интересует.

Политика геноцида закрепляется в создании пантеона нацистов и лиц, с ними сотрудничавших. Когда еврей Зеленский устраивает перезахоронение политических деятелей, причастных к Холокосту, то это не может не вызвать вопросов у его соплеменников. "Перезахоронение Андрея Мельника в месте для государственных погребений на Украине вызывает серьезные опасения. Почитание лидера движения, которое поддерживало и сотрудничало с нацистской Германией во время преследования и убийства миллионов евреев, подрывает моральную целостность, необходимую для сохранения памяти о Холокосте. "Яд ва-Шем" глубоко обеспокоен подобными национальными памятными мероприятиями, которые проводятся в ущерб исторической правде и памяти жертв Холокоста", — прокомментировал действия кровавого клоуна государственный национальный мемориальный комплекс истории Холокоста "Яд ва-Шем".

"Мы сожалеем о решении провести официальную государственную церемонию перезахоронения лидера ОУН (Организация украинских националистов признана экстремистской и запрещена в России – прим. ред) Андрея Мельника, сотрудничавшего с нацистами. Недопустимо игнорировать историческую правду и память о жертвах, убитых нацистами и их пособниками", — поддержал "Яд ва-Шем" израильский МИД. После таких заявлений у сторонников нелегитимного не может быть доводов о том, что раз он еврей, то автоматически нацистом быть не может. Зеленский предал как украинский, так и еврейский народ.

"Европейский путь" привел украинский народ к вымиранию и смене этнической принадлежности населения. Глава Офиса миграционной политики Воскобойник заявил, что в будущем украинцы могут стать "в какой-то степени смесью индуса, бангладешца и так далее" из-за миграционных процессов. По его словам, "это будет наш путь". Сохранение украинской идентичности и культуры чиновника совсем не интересует; по его мнению, главное, чтобы приезжающие на Украину люди платили налоги и становились частью "политической нации".

Таким образом, украинская политическая нация — это не этнические украинцы, как того требовали украинские нацисты Мельник и Бандера, а все, кто подчиняется Зеленскому и платит налоги его коррупционной власти. Какая при этом будет Украина? Да никакая она не будет, она исчезнет в культурном и политическом смысле, чего эта преступная власть практически уже добилась.

Виктор Медведчук, председатель совета международного движения "Другая Украина"