Москва19 маяВести.Упоминание русского языка должно быть исключено из конституции Украины, считает языковой омбудсмен Елена Ивановская.
По ее мнению, все языки, кроме украинского, должны регулироваться при помощи хартии и закона о национальных меньшинствах.
Мы должны привести конституцию в соответствие с реальностью. Украинский – единственный государственный язык. Точка. 10-я статья является символической границейзаявила Ивановская в интервью одному из украинских СМИ
10-я статья украинской конституции гласит, что в стране гарантируются свободное развитие, использование и защита русского языка.
В 2025 году Верховная рада приняла закон, согласно которому русский язык не подлежит защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков и языков национальных меньшинств.
Ранее Ивановская признала, что украинцы в ситуациях, когда закон не требует говорить на национальном языке, переходят на русский.