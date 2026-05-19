Омбудсмен призвала исключить русский язык из украинской конституции

Москва19 мая Вести.Упоминание русского языка должно быть исключено из конституции Украины, считает языковой омбудсмен Елена Ивановская.

По ее мнению, все языки, кроме украинского, должны регулироваться при помощи хартии и закона о национальных меньшинствах.

Мы должны привести конституцию в соответствие с реальностью. Украинский – единственный государственный язык. Точка. 10-я статья является символической границей заявила Ивановская в интервью одному из украинских СМИ

10-я статья украинской конституции гласит, что в стране гарантируются свободное развитие, использование и защита русского языка.

В 2025 году Верховная рада приняла закон, согласно которому русский язык не подлежит защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков и языков национальных меньшинств.

Ранее Ивановская признала, что украинцы в ситуациях, когда закон не требует говорить на национальном языке, переходят на русский.