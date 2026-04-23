Захарова: запреты на использование русского языка Украиной делают его популярнее

Москва23 апр Вести.Усилия по запрету на использование русского языка на Украине лишь делают его более популярным среди населения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе выступления на общественно-деловом форуме "Евразия – территория традиционных ценностей" она пояснила, что на Украине наказания за использование русского языка дошли до физических воздействий.

Чем больше запрещают использование русского языка, тем больше он становится популярным подчеркнула Захарова

По ее словам, закон на Украине не сможет отменить того, что создано цивилизацией.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский чуть не перешел на русский язык во время пресс-конференции в Вильнюсе.

Верховная Рада Украины 3 декабря 2025 года исключила русский из списка языков, которым гарантирует защиту Европейская хартия региональных языков и языков нацменьшинств.