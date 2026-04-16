Москва16 апр Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала театром абсурда планы киевского режима по введению в преддверии туристического сезона полного запрета на использование русского языка в Одессе.

Так она прокомментировала недавнее заявление языкового омбудсмена на Украине Анны Неруш о том, что в Одессе перед туристическим сезоном необходимо ввести стопроцентный запрет на использование русского языка. Неруш отметила, что Одесса должна взять пример с Киева, Винницы, Черкасс, Тернополя, Белой Церкви и Днепропетровска , которые ранее уже установили мораторий "на использование русскоязычного культурного продукта".

Она подкрепила мысль тем, что в Одессу будут приезжать жители других областей, для которых непривычна ситуация с таким количеством русского языка…Это все антиутопии ХХ века реализованы здесь. Это абсурдистские рассказы в стилистике театра абсурда, написанные и ранее, до XX века сказала Захарова в ходе брифинга

По данным Павла Левчука, доцента Института славистики Польской академии наук, в 2022 году большинство украинских восьмиклассников в Польше выбрали для сдачи экзамена русский язык. Украинский язык тоже был в списке, но его предпочли всего три ученика.