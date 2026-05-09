В Киеве заявили, что минкульт не справляется с защитой украинского языка На Украине решили создать совет для противодействия русскому языку

Москва9 мая Вести.Украинские власти решили создать координационный совет по языковой политике, одной из главных задач которого будет противодействие распространению русского языка на Украине. Об этом заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская.

По ее словам, министерство культуры не справляется с популяризацией украинского языка.

Инициировали создание координационного совета по языковой политике сказала омбудсмен в эфире одного из украинских СМИ

Ивановская подчеркнула, что русский язык до сих пор выступает основным инструментом межнационального общения в стране, с чем якобы необходимо бороться.

Ранее доцент Института славистики польской академии наук Павел Левчук заявил, что в 2022 году подавляющее большинство украинских восьмиклассников в Польше выбрало русский язык для экзамена.

Один из украинских блогеров также заметил, что сегодня в Киеве наблюдается "ренессанс" русского языка – он вновь массово звучит в городе.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что усилия по запрету русского языка на Украине лишь делают его более популярным среди населения.