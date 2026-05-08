Москва8 мая Вести.Сегодня в Киеве наблюдается "ренессанс" русского языка – он вновь массово звучит в городе. Об этом рассказал украинский блогер, опубликовавший в социальной сети TikTok ролик об этом.

Видео, на котором молодой человек рассказывает о снижении популярности украинского языка, разошлось среди пользователей платформы и других социальных сетей.

Киев снова русскоязычный. Думаю, все уже заметили этот ренессанс русского языка на Украине. Если раньше удивляло услышать его в публичном пространстве, то сейчас - наоборот. Украинский слышишь реже сказал блогер

Он отметил, что огромная часть популярного контента в интернете создается на языках с большим охватом и русский – один из них. Кроме того, на русском языке общается большинство "постсоветского пространства" и часть украинцев, проживающих сегодня за границей.

Если бы мы жили в полностью изолированном от всех обществ пространстве и проводили ту политику, которую проводим сейчас, действительно, через несколько поколений русский язык на Украине никто бы и не знал. Но мы живем в глобализированном обществе объяснил молодой человек

Также, по его словам, происходящее с русским языком на Украине "больше напоминает борьбу с ветряными мельницами".

Ранее украинские СМИ стали писать о декоммунизации улиц и проспектов в Чернобыле и Припяти, где никто не живет. Все советские названия топонимов были изменены.