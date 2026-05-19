Москва19 мая Вести.Большинство украинцев в быту разговаривают на русском языке. Такие данные в интервью ТАСС привел экс-премьер страны (2010-2014) Николай Азаров.

Русский язык никуда не делся, он остался. И сейчас наверняка 60-70% населения разговаривают в быту на русском языке. Просто потому, что они родились с этим языком. Язык обладает огромным словарным запасом, и он удобен и привычен сказал Азаров

Ранее экс-премьер заявил, что Украина не сможет сохраниться, отказавшись от русского языка. По его словам, страна продолжит свое существование только в условиях учета интересов всех народов, проживающих на Украине.