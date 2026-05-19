Азаров: "пленки Миндича" показали, что вся киевская верхушка говорит на русском Азаров счел лицемерием общение верхушки киевского режима на русском языке

Москва19 мая Вести.Расшифровка "пленок Миндича" ясно дала понять, что вся верхушка киевского режима общается исключительно на русском языке.

Об этом заявил в беседе с ТАСС бывший премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров.

Замечу, что все вот эти бандиты ... [глава киевского режима Владимир] Зеленский, [бизнесмен Тимур] Миндич, [бизнесмен Александр] Цукерман, [экс-глава офиса Зеленского Андрей] Ермак - разговаривали исключительно на русском языке. Это лицемерие, которое продвигали западные спецслужбы сказал Азаров

По мнению бывшего премьер-министра Украины, именно они подогревали тему ненависти украинцев к русским людям. По сути, это как ненависть к самим себе, добавил он.

Азаров ранее подчеркнул, что Украина не сможет сохраниться, отказавшись от русского языка. Как государство эта страна будет существовать, только если будет учитывать интересы всех народов, проживающих на ее территории.