Азаров: Украина не сможет существовать без русского языка

Москва19 мая Вести.Украина не сможет сохраниться, отказавшись от русского языка, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

Украина сможет сохраниться только в условиях сосуществования и учета интересов всех народов, проживающих в стране, отметил Азаров.

Если Украина сохранится, то без русского языка она сохраниться не может. Нет такого понятия, как единая украинская нация, которая состоит только из титульных украинцев. Украина - это многонациональное государство приводит ТАСС слова Азарова

Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров рассказал, что русскоговорящие люди, которые остались жить на Украине, пытаются приспособиться к новым условиям и не отмахиваются от русской культуры.

Между тем бывший президент Украины Виктор Ющенко пожаловался, что миллионы украинцев испытывают равнодушие к украинскому языку.