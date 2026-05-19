Москва19 маяВести.Украина не сможет сохраниться, отказавшись от русского языка, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.
Украина сможет сохраниться только в условиях сосуществования и учета интересов всех народов, проживающих в стране, отметил Азаров.
Если Украина сохранится, то без русского языка она сохраниться не может. Нет такого понятия, как единая украинская нация, которая состоит только из титульных украинцев. Украина - это многонациональное государствоприводит ТАСС слова Азарова
Бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров рассказал, что русскоговорящие люди, которые остались жить на Украине, пытаются приспособиться к новым условиям и не отмахиваются от русской культуры.
Между тем бывший президент Украины Виктор Ющенко пожаловался, что миллионы украинцев испытывают равнодушие к украинскому языку.