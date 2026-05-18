Ющенко заявил о массовом безразличии украинцев к украинскому языку

Москва18 мая Вести.Миллионы украинцев испытывают равнодушие к украинскому языку. Об этом заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко.

По словам политика, это в конечном итоге погубит украинцев как нацию.

Больше всего, что нас погубит как нацию, как государство - равнодушие миллионов, <…> которые скажут: "Ну не знаю [украинский] язык сказал Ющенко в интервью украинским СМИ

По мнению экс-президента, без украинского языка на Украине не будет государственности.

Ранее стало известно, что на Украине планируют создать координационный штаб по украинизации на фоне сообщений о росте популярности русского языка в стране.