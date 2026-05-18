Москва18 маяВести.Миллионы украинцев испытывают равнодушие к украинскому языку. Об этом заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко.
По словам политика, это в конечном итоге погубит украинцев как нацию.
Больше всего, что нас погубит как нацию, как государство - равнодушие миллионов, <…> которые скажут: "Ну не знаю [украинский] языксказал Ющенко в интервью украинским СМИ
По мнению экс-президента, без украинского языка на Украине не будет государственности.
Ранее стало известно, что на Украине планируют создать координационный штаб по украинизации на фоне сообщений о росте популярности русского языка в стране.