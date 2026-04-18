Москва18 апр Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский в 2014 году просил, чтобы жителям Донбасса дали право говорить на русском языке. С таким словами Лавров выступил на полях Антальского дипломатического форума.

Специально выписал: "Россия и Украина - братские народы". Лето 2014 года, после Крыма. "Народы, с общей историей и культурой. Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, то отстаньте от них, дайте им на законных основаниях говорить по-русски привел слова Зеленского Лавров

По его словам, после этого Зеленский в интервью стал просить тех, кто живет на украинской территории и ощущает себя причастным к русской культуре, уезжать в Россию.

Пятый Антальский дипломатический форум проходит с 17 по 19 апреля в Белеке. В рамках форума Лавров также заявил, в частности, что контакты с США у России сохраняются, в том числе по вопросу украинского конфликта.