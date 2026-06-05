Москва5 июнВести.Россия не получала от Владимира Зеленского письма через дипломатические каналы. С таким заявлением к журналистам обратился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Нет. По крайней мере, на сегодняшний моментответил он на вопрос о том, передавал ли Киев Москве документ от Зеленского
Ранее, 4 июня, глава киевского режима заявил, что направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором предложил начать прямые переговоры. Зеленский заявил, что Украина готова прекратить огонь, пока будут вестись переговоры.