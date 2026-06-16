Лавров: Зеленский не занимается дипломатией, а играет на публику и на фортепиано

Лавров припомнил умения Зеленского играть на фортепиано, говоря о его дипломатии Лавров: Зеленский не занимается дипломатией, а играет на публику и на фортепиано

Москва16 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не ведет нормальную дипломатическую работу, а ограничивается игрой на публику. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

После переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве глава российского МИД обратил внимание, что Москва не видит от Киева никаких внятных сигналов. По его словам, вместо этого Зеленский использует так называемую мегафонную дипломатию.

Он играет на публику, он привык играть на публику. Ну и еще на фортепиано сказал Лавров

Этой фразой дипломат сделал отсылку к скандальному музыкальному номеру, в котором Зеленский исполнил игру на фортепиано без рук и со спущенными штанами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз призвал Зеленского посетить Москву, если он действительно настроен вести серьезные переговоры и брать ответственность. Таким образом он отреагировал на публичные призывы главы киевского режима начать диалог.