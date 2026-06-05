В Госдуме Зеленского после письма Путину назвали артистом погорелого театра Депутат Госдумы Колесник обвинил Зеленского в имитации стремления к миру

Москва5 июн Вести.Депутат Госдумы Андрей Колесник выразил мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский лукавит, когда заявляет о желании завершить конфликт с Россией. Такое заявление он сделал в беседе с NEWS.ru.

По словам парламентария, Зеленский лишь создает видимость мирных инициатив, тогда как его реальные действия и даже легитимность вызывают вопросы.

Зеленский играет на публику, чтобы потом сказать: "А вот они отказались от мира". Странная лукавая глупость. С кем Путину договариваться? С нелегитимным Зеленским? Он — артист погорелого театра. Это уже даже не смешно сказал Колесник

Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее четко обозначил формат - сначала рабочие группы должны прийти к общему знаменателю, после чего, когда останутся лишь мелкие штрихи, можно будет встретиться на высшем уровне.

При этом депутат указал на риски, что даже если в рамках одной беседы будет достигнут прогресс, по украинской конституции действия Зеленского могут оказаться не имеющими силы.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором призвал Путина к прямому переговорному процессу и личной встрече для обсуждения завершения военных действий. В Кремле отмечали, что российский лидер пока не знакомился с посланием.