В Госдуме объяснили стремление Зеленского к переговорам с Путиным Депутат Водолацкий: Зеленский выступил за диалог с Путиным, опасаясь возмездия

Москва3 июн Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский стремится к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, так как опасается возмездия. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

В интервью NEWS.ru он пояснил, что атака ВСУ по колледжу в Старобельске и провокации с беспилотниками в Ленобласти в преддверии ПМЭФ приведут к неминуемому решительному ответу со стороны ВС РФ.

Поэтому, понимая, что расплата неминуема, он выступил с таким предложением [о прямых переговорах с Путиным, прим. ред.], чтобы потом сказать: "Ну я же вот такой белый и пушистый, я обратился к России, предложил вести диалог без США и кого-либо" сказал парламентарий

Водолацкий добавил, что Киев терпит поражение по всей линии фронта, а потому перенес свое внимание на совершение террористических актов против гражданского населения.

Ранее Путин заявил, что атаки ВСУ на Старобельск и Геническ являются тяжелейшими военными преступлениями, особенно против детей.