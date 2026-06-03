Москва3 июнВести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский стремится к переговорам с президентом России Владимиром Путиным, так как опасается возмездия. Такое мнение высказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
В интервью NEWS.ru он пояснил, что атака ВСУ по колледжу в Старобельске и провокации с беспилотниками в Ленобласти в преддверии ПМЭФ приведут к неминуемому решительному ответу со стороны ВС РФ.
Поэтому, понимая, что расплата неминуема, он выступил с таким предложением [о прямых переговорах с Путиным, прим. ред.], чтобы потом сказать: "Ну я же вот такой белый и пушистый, я обратился к России, предложил вести диалог без США и кого-либо"сказал парламентарий
Водолацкий добавил, что Киев терпит поражение по всей линии фронта, а потому перенес свое внимание на совершение террористических актов против гражданского населения.
Ранее Путин заявил, что атаки ВСУ на Старобельск и Геническ являются тяжелейшими военными преступлениями, особенно против детей.