Слуцкий: Путин уложил на лопатки Зеленского и европейских спонсоров его письма

Слуцкий рассказал, как Зеленский и его "пиар-спонсоры" оказались "на лопатках" Слуцкий: Путин уложил на лопатки Зеленского и европейских спонсоров его письма

Москва6 июн Вести.Президент России Владимир Путин достойно ответил главе киевского режима Владимиру Зеленскому и "европейским пиар-спонсорам" его послания. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

4 июня Зеленский опубликовал открытое письмо к президенту России, в котором предложил начать прямые переговоры между Киевом и Москвой.

На следующий день российский лидер на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отметил, что пока не видит смысла во встрече с украинским политиком.

Путин уложил Зеленского "на лопатки". Вместе с его европейскими пиар-спонсорами "открытого письма". Президент России в ответ на "элементы хамства" укрофюрера и требования личной встречи заявил, что не видит пока смысла в этом написал в Telegram-канале Слуцкий

Депутат подчеркнул, что с трибуны ПМЭФ Путин вновь обозначил ключевые приоритеты в урегулировании украинского конфликта — освобождение регионов Донбасса и денацификация Украины.

Слуцкий отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но не допустит террора в отношении мирного населения, а победа будет достигнута благодаря силе "русского оружия".

Зеленский в очередной раз перешел границы со своей "бумажкой", как назвал его письмо Владимир Путин. Не о мире радел главарь необандеровцев добавил законодатель

По словам Слуцкого, украинский политик устроил "цирковое представление для избранной публики в европейских столицах", чтобы получить одобрение союзников из Брюсселя или Парижа.

Парламентарий выразил уверенность, что слова Путина "Работайте, братья!" были с энтузиазмом встречены российскими военными.