Москва5 июн Вести.Украинский вопрос был главным на встрече президента России Владимира Путина с руководителями международных информационных агентств 4 июня 2026 года во время Петербургского международного экономического форума, и российский лидер дал по этому вопросу исчерпывающие ответы.

Президент РФ отвечал в своей уверенной, спокойной и очень уважительной к собеседникам манере, не мешая им задавать самые острые и неудобные вопросы. И западные журналисты не стеснялись, отрабатывали методичку, но, как всегда, работа западных политтехнологов разбилась о системные доводы российского лидера.

Если кто-то хочет ознакомиться с нарративами этой методички, то достаточно прочитать открытое письмо Зеленского президенту Российской Федерации, написанное в циничной и оскорбительной манере, красноречиво подтверждающее тот факт, что ответ на него ни Зеленского, ни его кураторов совершенно не интересует.

Кровавый клоун почему-то считает, что обращается к Порошенко, а сам он находится на стадионе и выкрикивает лозунги, которые поддерживают его недалекие фанаты. Он как-то не заметил, что это время давно прошло и ситуация изменилась для него в корне, и если кто и будет его поддерживать, то только его коррупционная банда.

Задача западной методички – доказать, что Владимир Путин по неизвестным причинам очень хочет воевать, а Зеленский якобы предлагает ему это прекратить, но согласия не получает. Но на вопрос, что российский лидер сказал бы кровавому клоуну в момент подписания мирного договора, Владимир Путин откровенно ответил: "Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, – как минимум, можно и нужно было бы сказать: слава Богу, что все закончилось".

Этот простой, искренний ответ – без криков, позерства и желания сорвать аплодисменты – говорит о многом. Владимир Путин отстаивает интересы своей страны, а не пытается вести захватническую войну, что бы там ни рисовали западные пропагандисты в своем болезненном воображении.

Мы безусловно готовы и хотим договориться с Украиной мирными средствами, причем на той базе, о которой мы говорили на встрече с президентом Трампом в Анкоридже. И тогда перед Россией были поставлены вопросы, с тем чтобы мы могли пойти на определенные компромиссы. И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна. Нужно, чтобы с этими компромиссами была согласна и украинская сторона. И конфликт быстро придет к своему естественному завершению заявил российский лидер

То есть Россия на компромиссы пошла, а Украина Зеленского – нет, и, судя по последним заявлениям нелегитимного, не собирается. О каком мире можно говорить, если одна из сторон не собирается ничего уступать и договариваться? И эта сторона – не Россия.

Еще один нарратив западной методички был в том, что ЕС якобы не допускают до переговоров как эффективного посредника.

Одно дело – принимать участие в переговорах, а другое – быть посредником. Каким же посредником может быть Евросоюз или отдельные страны Евросоюза, когда они напрямую содействуют стране, с которой у нас вооруженный конфликт, фактически втягиваются в боевые действия? Какие же они посредники? Посредничество предполагает нейтралитет. Где же здесь нейтралитет? спросил у западных журналистов Владимир Путин

Он заявил, что Россия не отказывается от контактов с Европой.

Им достаточно снять трубку, позвонить. Хотят приехать – пускай приезжают. Они же не хотят. Я, знаете, с удивлением слышал, что Россия такая злобная Россия, перестала поставлять энергоносители в Европу. Да мы не переставали, просто Европа отказалась покупать в надежде на то, что у нас все рухнет. Но убедились уже, что ничего не рухнуло, хватит. Поняли, что это ошибочное направление, взяли бы чуть-чуть изменили. Нет. Настолько публично назаявляли, всяких заявлений сделали, что трудно поменять эту позицию объяснил ситуацию российский лидер

Получается, что это не Европу не пускают за стол переговоров, а Европе пятый год не с чем на эти переговоры идти. А если они что-то дельное предложат, то это будет внимательно рассмотрено.

Если есть желание у европейцев с нами работать, так пусть они отбросят свой колониальный подход и разговаривают с Россией как с равным партнером и вместе с нами ищут варианты решения заметил Владимир Путин по этому поводу

На встрече в очередной раз не подтвердился нарратив о том, что Россия не пускает Украину в Евросоюз.

Мне известно о предложениях канцлера Федеративной Республики о том, что Украина должна стать ассоциированным членом и так далее. Нас вообще это не касается. Мы не против, пожалуйста. Мы против того, чтобы Евросоюз превращался в военный блок. Вот это вызывает нашу озабоченность, конечно. Но против каких-то экономических интеграций – пожалуйста, ради бога заявил Владимир Путин

Российский лидер вскрыл очередную ложь западных пропагандистов. Украину, как и другие страны, Москва не ограничивает в экономических союзах, а вот вопрос их участия в военных союзах, если это угрожает национальной безопасности России, – совершенно другое дело. Владимир Путин дал понять, что Украину не принимают в ЕС не потому, что Россия не позволяет, а потому, что это очень дорого для Брюсселя и, главное, непредсказуемо обойдется экономике Евросоюза.

В связи с этим глава российского государства поставил вопрос о том, что будет делать Европа с украинским нацизмом.

Все видели, но почти никто об этом не говорит: перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. По-моему, миллион евреев было уничтожено на Украине. Миллион ни в чем не повинных людей. И сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и салютом перезахоронили как героев Украины. И кто это делает? Действующий глава киевского режима, еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся… Я понимаю, что хочется использовать все для борьбы с Россией некоторым странам. Но это же для всех угроза. Об этом-то надо подумать ставит ребром вопрос о денацификации Владимир Путин

И какой ответ на этот важный вопрос? Да нет ответа от коллективного Запада, поскольку украинский конфликт – это вообще не про логику, а про западную гегемонию. У коллективного Запада желание доминировать есть, а возможности нет: мир изменился, лидерство потеряно, но на Западе это признать не хотят, отсюда война, жертвы, нежелание идти на компромисс в переговорах. И российский лидер говорит, что признать очевидное все равно придется.

Нет желания просто разговаривать с Россией как с равным партнером. Но это придется сделать, мы никуда не спешим. Даже если вместе собрать девять беременных женщин, как известно, ребенок все равно не родится через месяц. Ситуация должна созреть. Я думаю, что дело как раз к этому идет. Она, мне кажется, постепенно созревает утверждает Владимир Путин

Президенту РФ не в первый раз приходится отвечать практически на одни и те же вопросы, подготовленные западными политтехнологами: они уже несколько лет не меняются. При этом ответы становятся все более аргументированными в первую очередь потому, что за ними стоит реальность, которую невозможно опровергнуть. В этом стратегический подход российского лидера, который системно и неуклонно защищает интересы России. И в этом его отличие от Зеленского, который интересы коллективного Запада ставит выше интересов украинского народа.

Виктор Медведчук, Председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"