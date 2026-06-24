Москва24 июн Вести.Вопрос применения ядерного оружия Россией является одним из важнейших нераскрытых вопросов украинского конфликта. Ведь нет четкого ответа на то, чего хочет коллективный Запад. С одной стороны, западные политики не хотят воевать с державой, у которой такой огромный арсенал ядерного оружия, и всячески от этого открещиваются. Но, с другой стороны, масса западных политиков, а также Зеленский приближают ядерный апокалипсис как могут.

Масса политиков, и, в первую очередь, кровавый клоун, исходят из нарративов, что Москва не в состоянии применить свой ядерный арсенал по двум причинам:

Испугается, не посмеет;

В реальности никакого ядерного арсенала у России якобы нет, он "ржавый" и "ненастоящий".

Все это напоминает танцы Зеленского в начале 2022 года, когда он говорил, что Россия не посмеет ввести войска, и предлагал готовиться к майским шашлыкам. Действительно, оба довода ничем не подкреплены, больше напоминают дразнилки, в которых нелегитимный разбирается хорошо, в отличие от геополитики, качества и стратегии применения ядерного вооружения. Но неужели с ЯО можно так шутить и надеяться на авось?

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не раз заявлял, что ядерный апокалипсис "реально возможен" и нужно быть к этому готовым. Медведев компетентно заявил, что ядерная триада России поддерживается в надлежащем состоянии.

Меня часто упрекают в том, что я использую какую-то жесткую риторику, говорю о ядерном апокалипсисе, но, к сожалению, он реально возможен. Тот, кто не отдает себе в этом отчета, тот фантазер или дурачок. Очень не хотелось бы этого сказал он, выступая на федеральном просветительском марафоне "Знание"

Ядерная триада России предусматривает разделение стратегических ядерных зарядов государства между несколькими видами ядерных вооруженных сил стратегического назначения, что обеспечивает невозможность уничтожения всего боеспособного арсенала ядерного оружия в случае внезапного нападения противника и предоставляет большую гибкость в его применении. Даже при полном уничтожении арсеналов двух любых компонентов третий должен быть способен нанести ответный удар, гарантирующий уничтожение противника или причинение ему неприемлемого ущерба. Стоит ли проверять, что в этом гигантском механизме что-то "заржавело" и "не работает"?

Не стоит переоценивать то, что Зеленский дразнит Россию, провоцируя применить ЯО исключительно по своей воле. Только очень наивные люди не могут увидеть, что за наивными дразнилками кровавого клоуна стоят лидеры современной Европы.

Европейцы не являются посредниками. Мы стоим на стороне Украины. Мы оказываем помощь и поддержку, и мы ввели санкции против России. В тот день, когда состоятся переговоры, европейцы должны быть за столом переговоров, потому что интересы Европы напрямую связаны с тем, что происходит в Украине. Это верно из-за той поддержки, которую мы оказали, из-за вопроса о расширении, который волнует европейцев, из-за финансовой помощи и кредитов, которые мы предоставили откровенно признается недоумок Макрон

Таким образом, он признает, что Европа — сторона конфликта, преследующая свою выгоду в этой войне, от которой отказываться не собирается даже под страхом применения ЯО. И таких признаний у европейских подсвинков, желающих войны, более чем достаточно. Сегодня Европа милитаризируется не на словах, а на деле. Но раз Европа — сторона конфликта, которая все более в него ввязывается, то военные цели на территории Европы законны для России. Обращая внимание на все более растущий потенциал Европы, применение ЯО в случае прямого столкновения с Россией становится неизбежным.

Одна из задач России, помимо прочих, — образумить Европу. Будем надеяться, без применения ядерного оружия, только угрозой его применения. Но рано или поздно, если европейцы продолжат поддерживать войну, принося в жертву миллионы украинцев, российское терпение и долготерпение иссякнут, и нам придется сурово наказать их, будем надеяться, ограниченно заявил о возможности "вразумляющего" ядерного удара политолог, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Существуют как минимум три сценария применения ЯО в украинском конфликте:

Апокалипсис – полное уничтожение Европы стратегическим ЯО. Даже если в Европе что-то успеют запустить в ответ, то потери России будут несопоставимы, поскольку Россия останется, а Европа – нет. Об этом предупреждает Дмитрий Медведев.

Выборочное применение ЯО по европейским целям для того, чтобы Европа одумалась и вышла из украинского конфликта. Именно об этом говорит Сергей Караганов.

Применение тактического ЯО, которое позволит прорвать и обрушить фронт ВСУ. Об этом говорят военные специалисты, поскольку во времена СССР такая стратегия прорыва являлась обычным делом и была записана в советские военные учебники и уставы, хоть и ни разу не применялась на практике.

Из этих трех сценариев применение тактического ЯО не касается Европы, на что европейские подсвинки, желающие войны, явно надеются. Только вот загвоздка в том, что все три сценария совершенно не противоречат друг другу. Их можно применять один за другим или сразу все вместе.

Почему же до сих пор Россия пока ни один сценарий не реализует? Президент России Владимир Путин в ходе дискуссии на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума не исключил возможность применения Россией ядерного оружия.

У нас есть ядерная доктрина, и там все написано… — применение (ядерного оружия) возможно именно в исключительном случае — в случае угрозы суверенитету и территориальной целостности страны в исключительных случаях. Я не считаю, что такой случай наступил, нет такой необходимости заявил он, отвечая на вопрос журналиста

На возможность жесткого ответного удара странам Европы Глава Российского государства указал во время общения с выпускниками высших военно-учебных заведений. По его мнению, страны Европы "пока не дошли до того, чтобы запускать что-то в сторону России со своей территории, они понимают, что будет ответный удар". Очевидно, что в Кремле считают, что пока есть возможность без таких ударов обойтись. Российская армия наступает по всему фронту, шайке Зеленского и Европе не удается нанести России значимый урон. Но дело в том, что они стараются, и, как видим, иногда у них что-то выходит. Не так, естественно, как они лживо хвастаются, но сил на нанесение урона России расходуется с каждым днем все больше.

Зеленский и европейские подсвинки, желающие войны, надеются с помощью наращивания ударов по тылам России получить более сильные позиции на переговорах, а получить они могут, в случае успеха, который еще надо достичь, только ядерные удары, которые принесут непоправимые потери для жителей Европы. Но, как видим, лидеров Британии, Германии, Франции, а также ЕС это совершенно не интересует. Они берут пример с Зеленского, который погубил свою страну, обрек свой народ на страдания, но зубами вцепился во власть и коррупционные схемы для себя и своего преступного окружения. К сожалению, в Европе не один кровавый клоун из Украины, а несколько в ключевых европейских странах. И если их вовремя не отстранить от власти, то катастрофа неминуема. Действия Украины и коллективного Запада могут переполнить чашу терпения и допустимого, что приведет к необратимым последствиям.

Виктор Медведчук, председатель Совета Международного Движения "Другая Украина"