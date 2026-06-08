Глава МИД РФ заявил, что "письмо" Зеленского Путину было разослано по всему миру

Лавров: "письмо" Зеленского Путину было разослано по всему миру, это не вежливо Глава МИД РФ заявил, что "письмо" Зеленского Путину было разослано по всему миру

Москва8 июн Вести."Письмо" главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину было разослано по всему миру, вежливые люди так не поступают. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, такой жест указывает на отсутствие необходимости переговоров для Украины.

С учетом опубликованного накануне такого большого "письма" Зеленского, которое было адресовано президенту Путину, но почему-то было разослано всему миру. Так, наверное, вежливые люди не поступают сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Халилуром Рахманом

В открытом письме Зеленский неделикатно указал на возраст Путина, написал, что украинские дроны навестили Санкт-Петербург в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Путин ответил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским. Он обратился к находящимся в зоне СВО российским военным с призывом "работайте, братья". Глава российского государства уверен, что цели российской операции на Украине удастся достичь.