Москва5 июн Вести.Президент РФ Владимир Путин заявил, что Киев был осведомлен об отсутствии главы государства в резиденции на Валдае во время ударов беспилотников по ее территории.

Что касается резиденции или, там, парада, это не мое личное дело. Потом они (Украина) давали нам информацию. И по этому поводу сказали, что мы (украинцы) знали, что вас там нет, в резиденции. Зачем они так делали, это другой вопрос