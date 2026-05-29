Путин: РФ передала США обломки БПЛА, пытавшегося поразить резиденцию на Валдае

Москва29 мая Вести.Москва передала Вашингтону информацию и обломки беспилотника, который пытался поразить резиденцию президента России на Валдае. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан.

По его словам, обломки дрона переданы для экспертизы.

Мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации сказал Путин

Киевский режим в ночь на 29 декабря 2025 года попытался атаковать новгородскую резиденцию президента России с применением 91 беспилотника. Все украинские дроны были уничтожены.

Минобороны России позднее обнародовало расшифровку полетного задания сбитого украинского дрона. Она показала, что конечной целью был объект на территории резиденции Путина. ВС РФ ударили по объектам производства БПЛА, которые атаковали резиденцию Путина.