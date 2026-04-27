Москва27 апр Вести.Установление источника и географии возможных атак беспилотников на регионы России является прерогативой спецслужб, прежде всего военных. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал журналистам предположения о том, что дроны, атаковавшие Урал, якобы могли быть запущены с территории Казахстана.

Это прерогатива наших специальных служб, прежде всего военных, - именно они определяют источник угрозы, определяют географию угрозы, определяют те меры, которые нужно принимать в этой связи сказал Песков

Утром 25 апреля БПЛА ВСУ ударил по жилой многоэтажке в Ленинском районе Екатеринбурга. Пострадали шесть человек, одна женщина госпитализирована. Кроме того, система ПВО отразила атаку БПЛА на объект инфраструктуры в Челябинской области.