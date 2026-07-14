Москва14 июлВести.Кремль признателен российским спецслужбам за выполняемую ими работу по предотвращению терактов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции, мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работусказал он на брифинге
Утром во вторник ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении массированной атаки украинских БПЛА на расположенное в Московской области стратегическое предприятие. Там отметили, что теракт был спланирован СБУ, а дроны, которыми должен был быть совершен удар, были доставлены в Россию как контрабанда.