Песков: Кремль признателен спецслужбам за работу по предотвращению терактов

В Кремле выразили признательность спецслужбам за их работу Песков: Кремль признателен спецслужбам за работу по предотвращению терактов

Москва14 июл Вести.Кремль признателен российским спецслужбам за выполняемую ими работу по предотвращению терактов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы радуемся вместе, собственно, со всеми россиянами такой успешной операции, мы искренне поздравляем и, наверное, выражаем нашу признательность нашим чекистам за такую работу сказал он на брифинге

Утром во вторник ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении массированной атаки украинских БПЛА на расположенное в Московской области стратегическое предприятие. Там отметили, что теракт был спланирован СБУ, а дроны, которыми должен был быть совершен удар, были доставлены в Россию как контрабанда.