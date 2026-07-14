Предотвращены атаки дронов ВСУ на предприятие ОПК Подмосковья ФСБ: сорваны атаки дронов ВСУ на предприятие ОПК Подмосковья

Москва14 июл Вести.ФСБ сорвала массированную атаку украинских беспилотников на стратегическое предприятие, расположенное в одном из жилых массивов Московской области. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Отмечается, что террористический акт был спланирован Службой безопасности Украины (СБУ), а дроны, которыми собирались ударить по предприятию были доставлены в РФ контрабандным путем.

Началом спецоперации по пресечению теракта послужила разведывательная информация о доставке груза со средствами поражения по маршруту г. Братислава (Словакия) - г. Седльце (Республика Польша) - г. Брест (Республика Беларусь) - Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств отметили в ЦОС

Ранее сотрудникам ФСБ удалось выявить и взять под наблюдение партию испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов с боевой частью, состоящей из взрывчатки иностранного производства. Первичная настройка и сборка БПЛА перед отправкой в Россию проводилась еще в Киеве.

Противник планировал дистанционно запустить 35 беспилотников, оснащенных устойчивыми к работе РЭБ системами управления канадского производства, из помещения расположенного рядом с предприятием.

Однако после запуска БПЛА все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России.