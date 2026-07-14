Опубликованы кадры задержания планировавших теракт на объекте ВПК в Подмосковье ФСБ показала кадры задержания планировавших теракт на объекте ВПК в Подмосковье

Москва14 июл Вести.ФСБ опубликовала кадры задержания злоумышленников, завербованных украинской стороной и планировавших теракт на объекте военно-промышленного комплекса (ВПК) в Московской области, а также кадры из ангара, куда доставляли БПЛА, с помощью которых планировались подрывы.

Ранее в этот день Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о предотвращении массированной атаки украинских беспилотников на стратегическое предприятие, расположенное в Подмосковье.

Террористический акт был спланирован службой безопасности Украины (СБУ), а дроны, которыми собирались ударить по предприятию, были доставлены в РФ контрабандным путем — под видом партии испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов с боевой частью, состоящей из взрывчатки иностранного производства.

Противник планировал дистанционно запустить 35 беспилотников, оснащенных устойчивыми к работе РЭБ системами управления канадского производства. Однако все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ России.

Один из исполнителей теракта и его пособник были задержаны и дали на допросе признательные показания. Другого пособника, арендовавшего ангар, в котором хранился груз с партией БПЛА, ликвидировали при задержании, поскольку тот оказал вооруженное сопротивление.