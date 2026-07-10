ФСБ вскрыла дрон ГУР и выяснила, что его собрали под Киевом

Определено место сборки дрона, который должен был атаковать аэродром в Ростове ФСБ вскрыла дрон ГУР и выяснила, что его собрали под Киевом

Москва10 июл Вести.ФСБ предотвратила крупный теракт на военном аэродроме в Ростовской области, который пыталось организовать Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В "трепанации" одного из вражеских дронов принял участие военкор ИС "Вести" Сергей Зенин. В результате удалось выяснить предполагаемое место сборки беспилотника.

Аэродром должны были атаковать более десяти вражеских беспилотников. Уже обезвреженные дроны вскрывали в закрытом НИИ в Южном федеральном округе. Делать это пришлось в полностью экранированном помещении - иначе из-за наличия у дронов датчиков, связывающих его в том числе со спутниками GPS, в ГУР Украины могли бы увидеть точку, где производились манипуляции с дроном.

Извлекаем основную плату управления, на которой находится непосредственно бортовой компьютер. Вся основная информация хранится здесь прокомментировал свои действия Владимир, младший научный сотрудник НИИ

В модуле памяти хранилась секретная информация об операции "Паутина-2" Главного управления разведки Министерства обороны Украины. После подключения модуля к программатору стало возможно увидеть полетное задание дрона - мишенью для него должна была стать взлетно-посадочная полоса аэродрома "Ростов-Центральный". На карте - разноцветные точки.

Каждый цвет обозначает отдельный дрон. То есть здесь речь идет о рое дронов, соответственно, у каждого дрона своя цветовая индикация. Отмечен квадрат, который является целевым. В этом квадрате дроны уже теряют связь и предполагается, что донаведение происходит в автоматическом режиме рассказал Владимир

Данные из памяти дрона позволили определить, где его собрали.

Можем определить с большой вероятностью сообщил Владимир

Результатом расшифровки данных стали координаты в одном из населенных пунктов недалеко от Киева. Дрон, предположительно, был собран в селе Кожуховка Киевской области.

По сообщению Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ, россиянин, с помощью которого украинская разведка хотела осуществить теракт на военном аэродроме в Ростове-на-Дону, сам обратился в ведомство с информацией о планируемом украинской спецслужбой теракте.