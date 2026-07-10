Деньги Киева вместо теракта на аэродроме пойдут на игрушки в детдом ФСБ раскрыла дальнейшую судьбу денег, переведенных Киевом на теракт в Ростове

Москва10 июл Вести.Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о предотвращении крупного теракта на военном аэродроме в Ростовской области, который пыталось организовать Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. На финальной части операции ФСБ в Ростовской области военкору ИС "Вести" Сергею Зенину стало известно, куда отправятся дроны, предназначавшиеся для несостоявшегося теракта, и деньги, переведенные украинскими кураторами своему предполагаемому "агенту".

Человеком, которого украинская разведка выбрала для организации теракта, был российский военный, заместитель командира добровольческой бригады, бойцы которой успешно воюют сейчас на луганском направлении. Когда на него вышла украинская разведка, он прямиком отправился в ФСБ.

После этого началась долгая игра по нейтрализации планов противника. В итоге киевские спецслужбы перевели своему "агенту" деньги за организацию теракта - 3 547 долларов - и указали место, где нужно забрать дроны - один из гаражей в подземном паркинге. Сотрудники ФСБ в ночное время посетили гараж и обезвредили дроны.

На данном этапе мы приняли решение, что операцию завершаем, цели нами достигнуты. Теракт на военном аэродроме в Ростове не состоялся, "Паутины-2" не свершилось. Беспилотники, которые нам достались от противника, найдут отдельную полку в музее контрразведки, деньги потратим на игрушки в детский дом рассказал ИС "Вести" сотрудник ФСБ

При этом в результате расшифровки модуля памяти одного из обезвреженных дронов удалось установить предполагаемое место его сборки. Дрон, предположительно, был собран в селе Кожуховка Киевской области.