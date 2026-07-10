ФСБ: Киев собирался атаковать аэродром "Ростов-Центральный" 13 FPV-дронами с ИИ

Аэродром "Ростов-Центральный" планировалось атаковать 13 FPV-дронами с ИИ ФСБ: Киев собирался атаковать аэродром "Ростов-Центральный" 13 FPV-дронами с ИИ

Москва10 июл Вести.Киевский режим планировал совершить атаку на военный аэродром "Ростов-Центральный" 13 FPV-дронами с искусственным интеллектом (ИИ), сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Уточняется, что боевая нагрузка каждого беспилотника превышала один килограмм взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте.

Для решения поставленной задачи противником планировалось задействовать 13 FPV-дронов, оснащенных системами искусственного интеллекта сказано в сообщении

По данным ФСБ, целью крупномасштабного теракта было разрушение инфраструктуры аэродрома, уничтожение личного состава, а также подрыв самолетов.

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала крупный теракт Киева по подрыву аэродрома в Ростове-на-Дону.