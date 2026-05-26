Москва26 маяВести.Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников сообщил о предотвращении попытки Киева ввезти в Россию более 500 взрывных устройств, которые предназначались для совершения терактов.
Выступая на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, Бортников заявил, что операция была проведена совместно с КГБ Белоруссии.
О масштабах угроз с украинского направления прямо свидетельствуют результаты совместной оперативной работы органов Федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству. Так, в начале года ... пресечена организованная Киевом попытка ввоза в Российскую Федерацию более 500 взрывных устройств с целью осуществления терактовсказал Бортников
По его словам, аналогичное взаимодействие ведется и с другими спецслужбами стран СНГ, однако подробности этих операций пока не раскрываются.
Также в ходе заседания Бортников заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) повышает риски актов биотерроризма.