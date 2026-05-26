Москва26 мая Вести.Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников заявил, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) повышает риски актов биотерроризма. Заявление он сделал в ходе выступления на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ)​​​.

Развитие технологий искусственного интеллекта повышает риски актов биотерроризма. Уверен, присутствующие здесь понимают, что источники, масштабы и вектор его возможного применения будут определяться далеко за пределами Содружества сказал Бортников

По словам директора ФСБ, НАТО продолжает "долгосрочную программу создания биологического оружия избирательного действия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Латинской Америке".

Биолаборатории работают и в странах СНГ. При этом полевые испытания и инциденты, связанные с утечками патогенов из этих учреждений, легендируются под естественные причины отметил Бортников

Он заявил, что рассчитывает на совместную работу на данном направлении, так как угроза биотерроризма общая для стран СНГ.

Также в ходе заседания Бортников сообщил о пресечении попытки Киева ввезти в Россию более 500 взрывных устройств.